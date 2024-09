Polícia investiga como homicídio morte de homem próximo a Torre de TV

Sem documentos presentes, o homem ainda não pode ser identificado pelos agentes da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) - (crédito: Henrique Sucena )

O corpo de um homem foi encontrado em uma calçada próxima à Torre de TV, no início da manhã desta segunda-feira (9/9). A vítima vestia uma camiseta azul e calça jeans. Havia manchas de sangue nas roupas. Sem documentos, o homem não pode ser identificado pelos agentes da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) que atenderam ao caso. Segundo os investigadores, o cadáver apresentava ferimentos que condiziam com um homicídio, mas aguardam a perícia para determinar a causa da morte.

Pessoas em situação de rua e trabalhadores da região da Torre tentaram identificá-lo sem sucesso. A 5ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) ficou responsável pela investigação. Assim que os agentes viram o corpo chegaram a suspeitar de um possível acidente de trânsito. O Departamento de Trânsito (Detran) também foi acionado, mas deixou o local após não encontrar evidências concretas de atropelamento.

Até a última atualização, a PCDF aguardava a realização da perícia para determinar as prováveis causas da morte e a identidade da vítima, para assim seguir a investigação.

