Governo lança Calculadora Verde para monitorar efeitos da poluição

Os projetos de urbanismo e preservação ambiental do Governo do Distrito Federal receberão um importante apoio nesta semana. O Instituto de Pesquisa e Estatísticas do Distrito Federal (IPEDF), em colaboração com as secretarias de Economia e Meio Ambiente, lançará a Calculadora Verde na próxima quarta-feira (11/9), às 9h, no auditório do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF), durante a Semana do Cerrado.

A Calculadora Verde permitirá ao governo monitorar as emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) em suas ações. Segundo Manoel Clementino, diretor-presidente do IPEDF, o objetivo é integrar as políticas públicas para que as iniciativas dos diferentes órgãos contribuam para o compromisso do GDF com o combate às mudanças climáticas.



Em resumo, o mercado de créditos de carbono não apenas promove a sustentabilidade ambiental, mas também cria um mecanismo econômico que pode beneficiar tanto países quanto empresas comprometidos com a redução das emissões de gases de efeito estufa.



Os estudos para a Calculadora Verde começaram em 2023 e foram finalizados em maio de 2024, resultando em quatro produtos principais, incluindo a própria ferramenta e suas metodologias, que seguem padrões da ONU.



*Com informações do Instituto de Pesquisa e Estatísticas do Distrito Federal (IPEDF), Secretaria de Economia e Secretaria de Meio Ambiente