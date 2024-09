Mega-Sena

Apostadores ficam na expectativa para prêmio de R$ 40 milhões da Mega O sorteio do prêmio acumulado de R$ 40 milhões da Mega-Sena ocorre nesta terça-feira (10/9) à noite. Os brasilienses que decidiram jogar contam como estão as expectativas, o que vão fazer com o dinheiro e suas estratégias para apostar.