1.149 beneficiários ainda não realizaram prova de vida, alerta Iprev-DF

A partir de 13 de setembro, aposentados e pensionistas nascidos em maio e junho de 2024 que não completaram a prova de vida terão seus benefícios suspensos. A prova de vida é um procedimento obrigatório, realizado anualmente, que aposentados e pensionistas dos órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal (GDF) vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) precisam fazer no mês que fazem aniversário para que possam continuar recebendo seus benefícios.

Em julho deste ano, foram suspendidos o pagamento de 664 favorecidos aniversariantes de janeiro e fevereiro que estavam pendentes junto à previdência do DF. Segundo o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev-DF), 1.149 beneficiários ainda não realizaram a prova de vida e encontram-se em situação irregular. O público afetado tem até sexta-feira (13/9) para realizar a comprovação e restabelecer a regularidade dos seus pagamentos, caso não seja feita dentro do prazo estabelecido, o benefício será suspenso.

O instituto afirma que no mês de aniversário dos beneficiários e nos meses subsequentes ao cancelamento do pagamento, é enviado um e-mail ou correspondência informando sobre a realização da prova de vida. A medida tem como objetivo prevenir fraudes e assegurar que os recursos públicos sejam destinados apenas aos beneficiários ativos e em situação regular. A Secretaria de Previdência alerta aos beneficiários quanto à importância de ficarem atentos às datas e procedimentos para evitar a suspensão dos seus benefícios.

A comprovação pode ser feita de forma digital através do aplicativo Prova de Vida GDF, ou presencialmente nas agências bancárias do BRB. Para facilitar a atualização, foram disponibilizados canais de atendimento e informações detalhadas nos sites oficiais das instituições responsáveis.

*Com informações do Iprev-DF