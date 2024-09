Casal envolvido em tráfico de drogas é preso em sobradinho

Drogas foram apreendidas com o casal, preso em Sobradinho - (crédito: PCDF)

Uma operação conjunta entre a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) resultou na prisão de um casal com envolvimento em tráfico de drogas na tarde da última segunda-feira (9/9) em Sobradinho.



As duas polícias receberam informações de que um casal estaria levando drogas durante uma viagem interestadual que iria de São Paulo (SP) para Natal (RN). Após receberem essas informações, os policiais localizaram e abordaram o ônibus em que o casal estava.

Quando os policiais entraram no ônibus, abordaram o casal, que se tratava de um homem de 30 anos e uma mulher de 25 anos.

Na abordagem foram encontrados três porções de maconha na bolsa da mulher e dois quilos de cocaína na mala do homem.

Junto com o casal estava uma criança de três meses. A mulher apresentou uma procuração assinada pelos supostos pais sobre a criança.

Após a prisão do casal, que foram conduzidos para à 35ª Delegacia de Polícia, o bebê foi encaminhado para os cuidados do Conselho Tutelar. Tanto o homem quanto a mulher responderão por tráfico e associação para o tráfico interestadual de drogas.

Com informações da PMDF

