Evento sobre pecuária orgânica e agroecológica começa nesta quarta

Alternativa para diminuir o impacto da crise ambiental causada por mudanças climáticas, a pecuária orgânica é mais sustentável e traz benefícios econômicos e sociais. De olho no potencial de crescimento dessa prática, o Instituto Federal de Brasília (IFB) sediará o Seminário Nacional de Pecuária Orgânica e de Base Agroecológica. O evento ocorre na quarta (11/9) e quinta-feira (12/9), no IFB Campus Brasília. Para sexta-feira (13/9), está marcado um dia de campo no IFB Campus Planaltina.

Segundo o engenheiro-agrônomo Daniel Rodrigues, gerente do Escritório Especializado em Agricultura Orgânica e Agroecologia (Esorg) da Emater-DF, o sistema de pecuária orgânica não é um ‘bicho de sete cabeças’ e a certificação traz diversas vantagens para o produtor, com um leque de práticas que podem ser usadas também na agricultura convencional.

“Como a alimentação dos animais é completamente natural e livre de transgênicos, a produtividade e a qualidade do leite são superiores”, explica. Apesar de ser ainda incipiente, conforme pontua a professora e médica-veterinária Julia Eumira Perini, do IFB campus Planaltina, a pecuária orgânica tem potencial de crescimento. “Queremos dialogar com as esferas de governo para que haja mais incentivos a essa prática”, destaca. “Esses produtores já estão cuidando do meio ambiente e devem ser olhados com atenção", complementa.

O evento é fruto de uma parceria entre Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-DF), Embrapa e os ministérios do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), do Desenvolvimento Social e Assistência Social, da Família e Combate à Fome (MDS), e do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), com patrocínio do Instituto Belterra. O seminário também objetiva promover o diálogo entre pesquisadores, produtores e governo com o intuito de entender os desafios da criação orgânica no Brasil. Confira aqui a programação completa.

Ao final do seminário, será elaborada uma carta com propostas para construção de políticas públicas destinadas ao incentivo das práticas orgânicas. Ainda há vagas disponíveis para participação de produtor rural. Clique neste link para se inscrever.