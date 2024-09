Homem com ficha criminal que soma 49 anos em penas é preso no Sol Nascente

A operação foi feita em ação conjunta da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Distrito Federal (FICCO/DF) e do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Distrito Federal (BPCHOQUE) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Um homem com extensa ficha criminal foi preso na última segunda-feira (9/9), no Sol Nascente, pela ação conjunta da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Distrito Federal (FICCO/DF) e do Batalhão de Choque da Polícia Militar do Distrito Federal (BPCHOQUE).

Os crimes que constam na ficha criminal do homem, inclui roubos, tráfico de drogas, receptação e organização criminosa. O total das penas é de 49 anos e 9 meses.



Após a prisão, o homem foi levado à Superintendência Regional da Polícia Federal para as providências necessárias.



A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) é formada por diversos órgãos das forças de segurança, incluindo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), SENAPPEN, Polícia Penal do Distrito Federal (PPDF), Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).