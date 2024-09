Taguatinga recebe o projeto Atendimento em Movimento nesta quarta (11/9)

Nesta quarta-feira (11/9), das 10h às 16h, o projeto Atendimento em Movimento desembarca em Taguatinga. Uma equipe estará em frente ao Taguacenter e outra em frente ao JK Shopping. A ação é promovida pela Secretaria de Atendimento à Comunidade (Seac-DF) com intuito de aproximar o governo das regiões administrativas do Distrito Federal, fortalecendo o vínculo com a população e oferecendo uma escuta ativa e humanizada para as demandas da população da região administrativa.

O projeto conta com duas vans, que ficam estacionadas em dois pontos da cidade. Os veículos são equipados com computador, frigobar, armários, cafeteira, e acesso adaptado para pessoas com deficiência ou alguma dificuldade de locomoção, proporcionando um ambiente confortável e acessível para todos.



Lançado em julho deste ano, o projeto já realizou 794 atendimentos no Varjão, Itapoã e Paranoá, que registraram o maior número de assistências, além de Samambaia, Jardim Botânico, Gama, Guará, Riacho Fundo II, Santa Maria, Riacho Fundo, Sol Nascente/Pôr do Sol, Brazlândia, São Sebastião e Plano Piloto. Essencial para entender o que a população mais precisa, o projeto reúne as demandas da população e encaminha para os órgãos devidos. Saúde, infraestrutura e segurança são os principais temas levantados pelos moradores.