Evento do Ministério Público discutirá preservação urbanística do DF

O Ministério Público do Distrito Federal (MPDFT) realizará uma audiência pública, nesta quinta (12/9) e sexta-feira (13/9), para debater o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília (PPCUB). O evento tem o objetivo de discutir as diretrizes de preservação do patrimônio urbano da cidade tombada pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade.

A audiência, que contará com quatro mesas de especialistas, será aberta aos interessados, sem necessidade de inscrição prévia para perguntas. As questões serão mediadas pelos coordenadores da audiência e respondidas dentro do tempo disponível para cada tema.

No primeiro dia, a abertura do evento ocorrerá às 9h, com fala do procurador-geral de Justiça, Georges Seigneur, e presença de representantes do Governo do Distrito Federal (GDF), do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), do Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Além de membros da sociedade civil, serão ouvidos órgãos especializados, autoridades locais, pesquisadores, entre outras personalidades. O evento tem previsão de terminar às 18h, em 12/8. No dia seguinte, a programação será das 9h às 12h.

*Com informações do MPDFT