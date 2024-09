Vídeo mostra briga entre ex-detento e pai de criança espancada em Sobradinho

O agressor foi autuado por tentativa de homicídio e lesão corporal. A criança está em estado grave no Hospital Regional de Sobradinho (HRS) - (crédito: material cedido ao Correio)

Um vídeo obtido pela reportagem do Correio mostra uma briga entre o detento acusado de atacar uma criança de 7 anos e o pai da vítima, em Sobradinho, na tarde desta terça-feira (10/9).

De acordo com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o suspeito foi até a casa, que pertence ao tio, e, após discutir por não ter recebido visitas enquanto estava na prisão, invadiu o local e passou a agredir a criança, que é seu primo.

Após as agressões, o acusado, que ficou preso por 12 anos, trancou a casa, deixando as vítimas — incluindo o irmão e a mãe da criança — presas no interior, e tentou fugir. Nesse momento, foi contido pelo pai da criança, seu tio. Nas imagens, os dois entram em luta corporal. Veja o vídeo.

A vítima foi atingida por golpes de espátula, além de chutes e joelhadas. Em estado grave e com cortes na cabeça, foi levada às pressas ao Hospital Regional de Sobradinho (HRS).

O agressor foi levado por policiais militares do 13º Batalhão à 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II), onde foi autuado por tentativa de homicídio e lesão corporal.