Homem é atropelado por dois carros em Ceilândia e fica em estado grave

A dinâmica do acidente não foi divulgada - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Por volta das 23h desta terça-feira (10/9), um homem, não identificado, foi atropelado por dois veículos na BR-070, em Ceilândia. Ele sofreu fratura no crânio, lesão no abdômen, e, inconsciente e instável, foi transportado para o Hospital Regional da Ceilândia(HRC) em estado grave.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) empenhou três viaturas para prestar o socorro e informou que, chegando ao local, depararam-se com um atropelamento de pedestre envolvendo dois veículos, nas proximidades do Condomínio Privê. O carro responsável pelo primeiro atropelamento foi um VW/TCross, de cor prata, conduzido por um homem de 32 anos identificado pelas siglas C.A.S.R. Ele não se feriu.

O segundo veículo envolvido, um Fiat/Uno, de cor cinza, era conduzido por um idoso de 66 anos, identificado pelas siglas J.L.S. Ele também não se feriu. O CBMDF informou que não foi possível identificar as causas do acidente de trânsito.

Após os atendimentos, o local ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal(PRF).