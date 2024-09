O Maior São João do Cerrado: Ceilândia celebra a cultura nordestina

Ceilândia será palco de uma das festas juninas mais populares fora de época do país, O Maior São João do Cerrado, para o qual é esperado um público de 300 mil pessoas. Em sua 16ª edição, o evento começa começa nesta quinta-feira (12/9) vai até domingo (15/9), reunindo artistas nacionais e locais, para celebrar a cultura nordestina. A programação da festança será composta de música, dança e gastronomia típicas, na QNN 12, ao lado do estádio Abadião.

A abertura oficial começa com a apresentação da banda de forró Mastruz com Leite. Ao longo dos quatro dias, o público poderá aproveitar shows de artistas e grupos como Bicho de Pé, Iohanes, Negão Chandon, Flavinho Casca de Bala e Banda Magníficos. Cantores locais, como Nilson Freire, Alisson e Aryel, Rick e Rangel e Nego Rainner, também farão parte da programação multicultural.

Além dos shows no palco principal, o público terá a oportunidade de assistir a espetáculos circenses e participar de momentos de interação cultural, como apresentações de trios de forró pé de serra no coreto e nas ilhas espalhadas pelo evento. Esses trios serão responsáveis por animar e aquecer as noites de Ceilândia, trazendo o autêntico clima junino ao cerrado.

Raízes

A região administrativa de Ceilândia, conhecida como a "capital do Nordeste no Distrito Federal", é o lugar ideal para receber a festa, segundo sua idealizadora, Edilane Oliveira. "Tem, em sua formação, a segunda maior comunidade nordestina do país. Essa cidade é a casa do são-joão. Muitas pessoas já disseram que eu deveria levar o evento para o Plano Piloto. Todos sabem da minha luta, ano após ano, para defender esse chão como nosso território", enfatiza ao Correio.

Diretora cenográfica, Rebeca Oliveira observa que Brasília é um lugar com pessoas do país inteiro, e que O Maior São João do Cerrado é de todos e para todos. "A cenografia buscou acompanhar todo o enredo deste evento. Juntamos artistas do Norte, do Nordeste, do Sul e do Centro-Oeste. Sendo assim, um espaço multiartístico, de vivências completamente diferentes uma da outra, com um mix de artistas capacitados para entregar muita autenticidade", garante.

O tema desta edição é "de volta às origens". Rebeca detalha como foi o processo de escolha. "Decidimos trazer de volta cada parte de si, da saudade de casa, do que realmente nos conecta com nossas raizes. Podemos esperar muita cor, espaços aconchegantes para as pessoas se divertirem, e lugares para renovar as fotos de são-joão. Vamos deixar marcado na memória o país plural que somos", explica.









Homenagem

O evento prestará uma homenagem ao mestre da xilogravura, J. Borges, que morreu em julho de 2024. As obras dele, que ilustraram o palco principal em 2014, estarão presentes, marcando um tributo ao seu legado. "Ele era um amigo querido e grande artista brasileiro que nos deixou recentemente. A cenografia da Vila Borborema, na entrada do evento, fará referência a esse gênio", adianta a organizadora. O trabalho é assinado por Paulo Duarte e Natalício, artistas do Amazonas, que fazem parte da festa de Parintins.

A edição de 2024 também trará a arte urbana de Guinr, artista plástico gaúcho que, segundo Edilane, irá "abrilhantar ainda mais a festa". A temática do evento é cuidadosamente pensada com antecedência. "Há um trabalho de curadoria realizado anualmente. No ano passado, trouxemos um pouco de Athos Bulcão. O Maior São João do Cerrado une a cultura do Norte ao Sul do Brasil, literalmente", destaca.

Edilane Oliveira comenta sobre as expectativas para a celebração. "Sempre nos dedicamos para entregar um grande espetáculo para o povo de Ceilândia e para o Distrito Federal. Queremos que todos entrem nessa energia mágica do São João e curtam a festa. A idealizadora deixa um convite para o público. "Que todos venham curtir em paz essa festa para todas as famílias", conta.

Segundo a organização, a festa movimenta a economia local e oferece oportunidades de trabalho para artistas da região. Ao longo dos anos, o evento atraiu mais de 4 milhões de pessoas, gerou 1.640 horas de música e contratou 26 mil artistas. No ano passado, foram criados 1,5 mil empregos diretos e 5 mil indiretos.

O Maior São João do Cerrado está atento à inclusão social. Haverá intérpretes de Libras, audiodescrição, plataformas elevadas para pessoas com mobilidade reduzida e estacionamento exclusivo para pessoas com deficiência, garantindo que todos possam aproveitar a festa de maneira confortável e segura.

Serviço

O Maior São João do Cerrado

Data: 12 a 15 de setembro de 2024

Local: QNN 12 (ao lado do estádio Abadião), Ceilândia Sul

Hora: 18h — abertura dos portões

Entrada: gratuita

Programação

Quinta-feira (12/9)

Pé De Cerrado

Abertura Oficial

Sanfona Lascada

Queima de Fogos

Bicho de Pé

Nilson Freire

Edu Boneco

Mastruz com Leite

Sexta-feira (13/9)

Boka de Sergipe

Elite do Cerrado

Rick e Rangel

Edu Boneco

Iohanes

Sábado (14/9)

Negão Chandon

Leandro Kato

Nena Queiroga

Guilherme Silva

Alisson e Aryel

Domingo (15/9)

Flavinho Casca de Bala

Sabugo de Milho

Nego Rainner

Si Bobiá a Gente Pimba

Banda Magníficos





