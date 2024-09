Festa do Morango de Brazlândia premia vencedoras de concurso de receitas

As agricultoras Noilde Maria de Jesus e Tereza de Oliveira venceram o concurso com a receita Xícara Encantada - (crédito: Divulgação/ Emater-DF)

Durante a 28ª Festa do Morango, em Brazlândia, foi realizado o 19º Concurso de Receitas com Morango, nesse sábado (7/9). Com 10 receitas participantes, o público não apenas pôde conferir os jurados fazendo a degustação dos pratos, mas também teve a oportunidade de provar as receitas elaboradas pelos produtores rurais das regiões de Brazlândia, Alexandre de Gusmão, Ceilândia e Gama.

Além do júri popular, escolhido entre os visitantes da feira, houve também um júri técnico composto por especialistas da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF) e da Embrapa Hortaliças e outro composto por profissionais da área de gastronomia e nutrição. Eles avaliaram aspectos como apresentação, originalidade, organização, criatividade e sabor.

Após a degustação e contagem dos pontos, foram anunciadas as receitas vencedoras. Em primeiro lugar ficou a Xícara Encantada, elaborada pelas agricultoras Noilde Maria de Jesus e Tereza de Oliveira. Em segundo, a torta de frango, bacon, creme de morango e requeijão feita pela agricultora Valdenice Senna da Silva. E, em terceiro, o medalhão crocante de abobrinha com molho de morango, receita da produtora Valdenya da Silva Carvalho.

Quem não conseguiu degustar as receitas participantes do concurso, tem a oportunidade de comprar algumas delas nos estandes dos produtores na Morangolândia. A Festa do Morango continua nesta semana, de sexta-feira (13/9) a domingo (15/9), na Sede da Associação Rural e Cultural Alexandre de Gusmão (Arcag), na BR-080, km 13 (Brazlândia). A entrada é gratuita.

*Com informações da Emater-DF

