Peça dos Detetives do Prédio Azul chega a Brasília no próximo sábado

Sucesso de audição no canal de televisão por assinatura Gloob, Detetives do Prédio Azul é um fenômeno entre a criançada. Neste sábado (14/9), o espetáculo teatral D.P.A. A Peça 2 — Um mistério musical em Magowood chega a Brasília para uma série de apresentações durante o fim de semana. As sessões, que ocorrem até domingo (15/9) no Ulysses Centro de Convenções (Setor de Divulgação Cultural), prometem muita diversão e mistério para entreter as crianças da capital federal. Os ingressos podem ser adquiridos a partir de R$ 19,80 na plataforma Sympla.

Desta vez, os detetives mirins Max (Samuel Minervino), Zeca (Stéfano Agostini) e a estreante Mel (Emilly Puppim) vão se deparar com uma situação bastante misteriosa. Ao tentarem ir ao cinema, o trio encontrará todos estranhamente fechados. Durante o decorrer do espetáculo, o grupo de detetives vai se envolver com a gravação de um filme de bruxos na fictícia cidade de Magowood e resolver um roubo enigmático.



Com direção de Ernesto Piccolo e roteiro assinado pela dupla formada por Flávia Lins e Silva e Pedro Henrique Lopes, D.P.A. A Peça 2 — Um mistério musical em Magowood é mais um sinal de que a franquia D.P.A. — como também é conhecida — seguirá com o sucesso que acumula desde 2012. Também integram o elenco da peça infantil os atores Nicole Orsini, Cleo Faria, Cláudia Netto, Charles Myara, Ronaldo Reis, Dadá Coelho e Luisa Perissé. O programa de televisão, estreado em 2012, se encaminha para 19ª temporada e acumula uma legião de fãs desde que foi lançado.

Serviço

D.P.A. A Peça 2 — Um mistério musical em Magowood

Sábado (14/9), às 15h, 17h30 e 19h30; domingo (15/9), às 11h, 14h e 16h30, no Auditório Planalto do Ulysses Centro de Convenções (SDC, próximo ao Planetário de Brasília). Ingressos a partir de R$ 19,80 (meia-entrada/plateia popular) + taxa na Sympla. Duração: 70 min.