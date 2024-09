Nany People se apresenta em Brasília com homenagem a Fafá de Belém

A cantora paraense Nany People desembarca em Brasília para apresentar o show Sob medida — Nany canta Fafá. O espetáculo é uma homenagem a Fafá de Belém, que ajudou a cantora a selecionar as músicas do repertório. A única apresentação será no sábado (14/9), às 20h, no Teatro Caesb.

Por meio do humor e da música, Nany pretende contar a própria história cantando composições de Fafá. O repertório abrange grandes sucessos da cantora de MPB, como Sob medida, Meu disfarce, Dentro de mim mora um anjo, Nuvem de lágrimas, entre outros. A direção artística é de Marcos Guimarães e a direção musical, de Daniel Pax e Ricardo Severo.

A diva da comédia Nany People é uma das maiores referências do humor brasileiro. A mineira cresceu em Poços de Caldas e estudou Artes Cênicas em São Paulo. Pioneira da televisão brasileira, integrou elencos de programas ao lado de Hebe, Xuxa e Goulart de Andrade. Nany estreou a novela da Globo O Sétimo Guardião e diversos programas.

Serviço

Sob medida — Nany canta Fafá

No sábado (14/9), às 20h, no Teatro Caesb (Águas Claras). Ingressos no site da Bilheteria Digital a partir de R$50.