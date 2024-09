Reparos no trecho da Ponte Alta Norte do Gama devem terminar no fim de setembro

.A reforma visa melhorar as condições da via para fornecer uma boa trafegabilidade ao morador da região - (crédito: Novacap/Kiko Paz)

A rua Chiara, na Ponte Alta Norte do Gama, está passando por reparos de pavimentação. A Administração Regional do Gama solicitou a obra em razão de a via apresentar muitos buracos, grandes desníveis e poeira, resultando em um trajeto difícil e inseguro. Responsável por coordenar o trabalho, a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) afirma que a previsão de conclusão é no fim deste mês de setembro.

A reforma visa melhorar as condições da via para fornecer uma boa trafegabilidade ao morador da região. Cerca de 4,5 toneladas de material fresado estão sendo utilizados para a ação no local, abrangendo uma extensão de 6 km, totalizando 42.000 m²

Desde o mês passado, a restauração está sendo executada nas vias. Em 2023, o GDF também pavimentou as ruas Jequitibá e Juruá, que ficam na Ponte Alta Norte do Gama e, juntas, somam 2 km.