Polícia prende acusado de ameaçar vizinhos com arma artesanal no Paranoá - (crédito: PMDF)

Um homem foi preso acusado de ameaçar vizinhos com uma espingarda artesanal, na manhã desta quarta-feira (11/9), no Paranoá. De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o homem estava em surto psicótico.

Os militares do 20º Batalhão foram até o endereço das ameaças e informaram que o suspeito fugiu em um veículo. No local, foram encontrados munições e o carro usado para a fuga foi encontrado na Fazenda Velha, dentro estava a arma artesanal descrita pelos vizinhos.



O suspeito afirmou ter feito o uso de remédios controlados sem prescrição médica e que tinha discutido com vizinhos. Ele foi autuado em flagrante na 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá). Até o fechamento da ocorrência, as vítimas da ameaça ainda não haviam prestado depoimento.