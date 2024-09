Vacinação contra raiva para cães e gatos ocorrerá neste sábado (14)

Com o intuito de imunizar 300 mil pets contra a raiva, o Governo do Distrito Federal (GDF) começa a campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos neste sábado (14/9). A aplicação ocorre somente nos animais com mais de três meses de vida e fêmeas que não estejam prenhas ou amamentando. Além do dia 14, a iniciativa continuará nos dias 21 e 28 de setembro nos 157 pontos de imunização em 26 regiões administrativas.

O endereço das unidades e dos respectivos horários de funcionamento estão disponíveis no site da vacinação . Outra maneira de imunizar o pet é levá-lo no Drive-Thru montado no estacionamento 10 do Parque da Cidade, das 9h às 16h, para os que não têm uma unidade de imunização próxima.

Vale ressaltar que essa vacinação contra o vírus de raiva nos pets é essencial, visto que ele circula no meio aéreo e pode ocorrer de algum animal silvestre contaminado passar a doença para o cão ou para o gato, trazendo riscos também à saúde humana. A doença é transmitida principalmente pela saliva de animais infectados, por meio de mordidas, e é quase sempre fatal após o aparecimento dos sintomas.

Para tomar medidas de proteção durante a vacinação do animal, é preciso que os cães estejam com a coleira e os gatos, em caixas de transporte apropriadas. Pets com temperamento agressivo precisam estar com focinheira.

Outra recomendação válida é que o tutor leve o comprovante vacinal do animal dos últimos anos e, se possível, para aqueles que possuem gato, uma toalha para ajudar na contenção do pet.

Atualmente, 23 unidades da Federação, incluindo o DF, realizam campanhas de vacinação contra a raiva em cães e gatos. Os dados indicam que, hoje, a cobertura vacinal antirrábica é de 60,4%.

Com informações do Agência Brasília