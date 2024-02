Primeiro dia de carnaval no DF foi de paz, alegria e diversidade

Por Mariana Saraiva, Arthur de Souza, Jailson Sena — Especial para o Correio, Jéssica Andrade — Especial para o Correio — Nem mesmo a chuva foi capaz de tirar a alegria de quem quis curtir o sábado de carnaval no Distrito Federal. Em vários pontos da capital, foliões brasilienses, e de outros estados festejaram durante a tarde e a noite. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-DF), não houve ocorrências graves e apenas uma arma branca foi apreendida pela Polícia Militar (PMDF).

Abrindo o sábado chuvoso do carnaval brasiliense, o Pintinho de Brasília, versão do Galinho voltado para crianças, animou os foliões mirins.

Famílias inteiras vieram curtir a folia e até com grupos de amigos. Um dele era o grupo da empresária e o da moradora do Lago Norte Ketlen Lins, 30 anos, que veio curtir o carnaval pela primeira vez no DF. A filha dela, Marina Lins, 7, estava fantasiada de uma famosa personagem de A Família Addams. "A gente se mudou recentemente para a cidade e é o nosso primeiro carnaval aqui. Eles que escolheram a fantasia e ela estava doida pra usar a da Wandinha e aí fizemos a produção em casa, mesmo", relatou.

O casal Evandro Soares e Luisa Nogueira, moradores do Guará, está aproveitando o quarto carnaval juntos. Desta vez com a pequena Giulia Losco, de 4 meses, nos braços. Fãs da Turma da Mônica, eles vieram caracterizados como os personagens.

Levado pela alegria, o bloco Concentra mas não sai trouxe o frevo para as ruas. Vestido de Homem-Aranha, Marcos Santiago era a atração do bloco, junto com o amigo Leandro Nunes, que estava vestido de Gwen (namorada de Peter Parker na história). "Essa é a melhor fantasia de todos os tempos e espero que este carnaval seja de muita paz e amor", desejou Santiago.

O samba do Cruzeiro

A Associação Recreativa Cultural Unidos do Cruzeiro (ARUC) promoveu uma festa embalada por samba e marchinhas clássicas do carnaval brasileiro. O casal de São Gonçalo (RJ) Davi Pereira Nunes, 33, e Jéssica Pacheco, 32, e os filhos, Joaquim e Teodora, tiveram a oportunidade de relembrar um pouco do carnaval carioca. "É a primeira vez que a gente vem na ARUC, e ouvir o samba enredo do Rio de Janeiro dá uma saudade de casa", conta o casal, que ainda pretende ir em outros blocos durante a folia.

A musa da escola de samba, Tais Alvim, 32, disse que é uma grande honra poder representá-la, com todo amor e carinho. "Aqui tem união, empoderamento entre mulheres e resistência, pois o samba não é só uma manifestação artística, mas um movimento de resistência", contou. O presidente da ARUC, Rafael Fernandes, destacou que, por ser do Cruzeiro, a festa aconteceu mesmo sem o desfile oficial. "Ser cruzeirense é um ato de amor é por essa terra que fazemos esta festa. Queríamos estar desfilando oficialmente neste ano, mas provavelmente só em 2025. Fazer esse bloco nesta terra não tem preço", finalizou.











< >

Frevo

Inspirado no Galo da Madrugada, de Pernambuco, o Galinho de Brasília fez a festa carnavalesca na tarde desse sábado (10/2) no Setor de Autarquias Sul. A mistura de ritmos, cores vibrantes e alegria foram as marcas registradas da festa. O tempo nublado não afastou os foliões. Moradora do Guará, Shirleide Barbosa e seu grupo de amigos e familiares não deixaram a chuva atrapalhar a festa. "Para mim, está bom o clima assim, adoro! É bem mais confortável", contou a foliã.

Para a recifense e enfermeira Hortência Beltrão, 28, o tempo nublado não a impediu de curtir a festa. "Está faltando o calor, mas as músicas são bem aconchegantes e a galera também", disse. "Muita coisa está me fazendo lembrar de Recife", complementa Hortência. Conterrânea de Hortência e moradora da Asa Norte, a aposentada Fernanda Coelho, 62, resolveu relembrar a terra natal. "A música está ótima. Por serem pernambucanas, dá uma saudade, mas aqui dá para matar um pouco", contou.

Rock e funk

O carnaval brasiliense se estende a todos os gostos e gêneros. Uma prova disso é o CarnaRock, que há 23 anos, também faz parte da folia da capital. Neste ano, a festa ocorreu na Casa do Cantador, em Ceilândia. Nesse sábado (10/2), as amigas Sophia Lopes e Morgan Amarante foram ao evento por considerarem um evento alternativo e que foge do tradicional. "Esse é o meu estilo musical preferido, e as bandas são muito boas", contou Sophia. "Esses eventos são importantes, porque é um lugar que tem gente como a gente, que tem estilos parecidos e pensamentos que em outros locais não teriam, é um espaço acolhedor", relatou Morgan.

Inspirado na arte drag queen, o Baile da Piki estreou no carnaval candango, neste sábado (10/2). O bloco é uma iniciativa da artista Pikineia, conhecida por incentivar a expressão da diversidade e da luta pelos direitos LGBTQIAPN+ na cidade. O bloco saiu da praça da Estação 16 e tomou conta da Rua do Lazer, em Águas Claras.

Na Asa Sul, o tradicional bloco Na batida do Morro animou os foliões ao longo do dia com hits dos anos 2000 e também funk atual. O grupo Blackriolo fez os foliões se jogarem na dança. O evento também contou com a energia da banda J4K3, Yank, o som de Santana Louis, do DJ Mari, e Isis Zavlyn, entre outros.

Fantasias criativas garantiram as cores e o brilho neste primeiro dia de festa. A fotógrafa Juliana Ferreira se vestiu de unicórnio. Frequentadora assídua do bloco Na Batida Do Morro, ela garante que o evento tem uma "energia sem igual". "Este é o meu bloco favorito. Eu cheguei às 15h e estou me divertindo muito. Eu adoro o carnaval", celebrou Juliana, ao destacar que a garoa não a impediu de participar da folia. "Carnaval é isso, a gente está aqui para se jogar", afirmou a fotógrafa.

Balanço

Apesar do clima de alegria e celebração, a reportagem do Correio apurou alguns casos de furto de celulares. Moradora de Águas Claras, a estudante Beatriz Ribeiro e o amigo dela, o psicólogo João Gabriel Carvalho, tiveram os aparelhos celulares furtados. "Eu usei o meu celular e depois guardei na minha doleira (bolsa pequena usada para guardar dinheiro). Encontrei uma amiga que teve o celular furtado e, quando fui verificar, o meu também não estava mais na doleira", contou o psicólogo. "Simplesmente abriram a minha bolsa e pegaram meu celular sem eu ver", disse a estudante.

Até o fim da tarde desse sábado (10/2), a SSP-DF afirmou que o sábado de carnaval foi tranquilo. Segundo a pasta, a PMDF apreendeu uma arma branca e fez seis flagrantes de uso e/ou porte de drogas. Além disso, um celular foi furtado na região central de Brasília. O Departamento de Trânsito (Detran-DF), realizou testes de etilômetro. A SSP não informou quantos estavam alcoolizados; 22 foram flagrados sem habilitação.

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) não atendeu ocorrências relacionadas ao carnaval. A Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal) interditou um bloco sem licenciamento, na 216 Norte. Os auditores também fiscalizaram outros sete blocos, seis estabelecimentos comerciais e dezenas de ambulantes.

CB Folia

De 10 a 14 de fevereiro, a equipe do Correio Braziliense percorrerá as ruas da capital para premiar as melhores atrações do carnaval com o troféu CB Folia 2024. A premiação também inclui a participação dos nossos leitores, que terão a oportunidade de votar no Melhor Bloco de Rua, além de poderem concorrer na categoria Melhor Fantasia. Na edição de 2024, serão premiados ainda o Melhor Momento e a Melhor Fantasia Infantil. Você também pode enviar fotos da sua fantasia para concorrer. Acesse o site do CB Folia 2024 e participe!

Mais de 50 blocos de Brasília participam da premiação e os leitores podem votar no seu favorito pelo site do Carnaval 2024 até a quarta-feira de cinzas. Para se programar e aproveitar a folia da melhor forma, o CB Folia ainda preparou uma série de conteúdos especiais em parceria com a Clube FM. Tem agenda dos bloquinhos, matérias especiais sobre festas que fazem parte da história de Brasília e muita dica para os amantes das festas de carnaval.



Programa deste domingo (11/2)

Circuito Brasília em Folia - 10h às 19h - Setor Carnavalesco, Plataforma Monumental e Plataforma da Diversidade

Baratinha - 13h30 às 20h30 - Parque da Cidade - Estacionamento 12 – Asa Sul

Deficiente é a Mãe – 11h - Unaparque – Parque da Cidade no Estacionamento 10 – Asa Sul

CarnaVitrola - 16h às 22h - Eixão Norte, na altura da 211 Norte – Asa Norte

Charretinha + Tropicaos - 12h às 19h - Praça da Igreja, Praça Nelson Corso, Quiosque da Maria - Lote 1 - Vila Planalto

Harmonia do Sampler - 15h às 20h - Primo Pobre - CLN 203, bloco D, Loja 73 – Asa Norte

DesMaiô - 11h às 16h - Setor Carnavalesco Sul – Asa Sul

Batunkejé - 15h às 19h - Praça da Resistência - Vila Telebrasília

Saruê Perfumado (encontro de fanfarras e grupos de percussão) - 13h às 19h - Avenida W3 - entre 506 e 508 Sul – Asa Sul

Ventoinha de Canudo - 16h às 22h - CLN 205/ 206 – Asa Norte

Bloco Tesourinha - 15h às 22h - Praça Central da SQN 410, em frente à Prefeitura Comunitária – Asa Norte

Vamos FullGil - 10h às 19h - Espaço Eixo Cultural Ibero-americano – Eixo Monumental

Raparigueiros - 17h às 23h - Setor Cultural da República, Biblioteca Nacional – Eixo Monumental

Bloco das Montadas - 10h às 18h - Setor Cultural da República, Biblioteca Nacional – Eixo Monumental

Samba da Mulher Bonita - 14h às 18h - Praça Central - Paranoá

Seca Pimenteira - 10h às 18h - Feira Permanente - Riacho Fundo II

Sem Eira Nem Beira - 16h às 21h - Praça São Sebastião (Praça da Igrejinha) - Planaltina

Menino de Ceilândia - 14h às 22h - CNM 01 - Estacionamento Fórum/BRB – Ceilândia

CarnaRock - 14h às 22h – QNN Quadra 32, Área Especial G – Ceilândia

Programação para hoje

Circuito Brasília em Folia - 10h às 19h - Setor Carnavalesco, Plataforma Monumental e Plataforma da Diversidade



Baratinha - 13h30 às 20h30 - Parque da Cidade - Estacionamento 12 – Asa Sul



Deficiente é a Mãe – 11h - Unaparque – Parque da Cidade no Estacionamento 10 – Asa Sul



CarnaVitrola - 16h às 22h - Eixão Norte, na altura da 211 Norte – Asa Norte



Charretinha + Tropicaos - 12h às 19h - Praça da Igreja, Praça Nelson Corso, Quiosque da Maria - Lote 1 - Vila Planalto



Harmonia do Sampler - 15h às 20h - Primo Pobre - CLN 203, bloco D, Loja 73 – Asa Norte



DesMaiô - 11h às 16h - Setor Carnavalesco Sul – Asa Sul



Batunkejé - 15h às 19h - Praça da Resistência - Vila Telebrasília



Saruê Perfumado (encontro de fanfarras e grupos de percussão) - 13h às 19h - Avenida W3 - entre 506 e 508 Sul – Asa Sul



Ventoinha de Canudo - 16h às 22h - CLN 205/ 206 – Asa Norte



Bloco Tesourinha - 15h às 22h - Praça Central da SQN 410, em frente à Prefeitura Comunitária – Asa Norte



Vamos FullGil - 10h às 19h - Espaço Eixo Cultural Ibero-americano – Eixo Monumental



Raparigueiros - 17h às 23h - Setor Cultural da República, Biblioteca Nacional – Eixo Monumental



Bloco das Montadas - 10h às 18h - Setor Cultural da República, Biblioteca Nacional – Eixo Monumental



Samba da Mulher Bonita - 14h às 18h - Praça Central - Paranoá



Seca Pimenteira - 10h às 18h - Feira Permanente - Riacho Fundo II



Sem Eira Nem Beira - 16h às 21h - Praça São Sebastião (Praça da Igrejinha) - Planaltina



Menino de Ceilândia - 14h às 22h - CNM 01 - Estacionamento Fórum/BRB – Ceilândia



CarnaRock - 14h às 22h – QNN Quadra 32, Área Especial G – Ceilândia