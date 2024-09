Carro capota e uma pessoa fica ferida em Santa Maria

Um carro capotou na madrugada deste sábado (14/9), na região de Santa Maria, próximo ao balão do Novo Gama, na DF-290. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o condutor do veículo, um homem de 57 anos, não sofreu nenhum ferimento.

A passageira que estava ao lado, no entanto, reclamava de dores na região lombar. A vítima foi atendida pelos socorristas do Corpo de Bombeiros e transportada consciente e orientada para o Hospital Regional de Santa Maria. Segundo o CBMDF, não há informações sobre a causa do acidente. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF).



Leia também:Polícia Rodoviária Federal apreende 30kg de drogas em operações em Brasília

Ocorrências



Na última terça-feira (10/9), um homem foi atropelado por dois carros na BR-070, em Ceilândia. A vítima sofreu fratura no crânio e lesão no abdômen e foi levada para o Hospital Regional da Ceilândia (HRC) inconsciente e em estado grave.



Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo responsável pelo primeiro atropelamento foi um VW/TCross, de cor prata, conduzido por um homem de 32 anos. O segundo veículo envolvido, um Fiat/Uno, de cor cinza, era conduzido por um homem de 66 anos. Ele também não se feriu. O CBMDF informou que não foi possível identificar as causas do acidente de trânsito.