Colisão entre carro e caminhão deixa vítima em estado grave

Na manhã desta sexta-feira (6/9), a colisão entre um carro e um caminhão deixou uma vítima em estado grave na Granja do Torto, sentido Água Mineral. O Corpo de Bombeiros Militar o Distrito Federal (CBMDF) empenhou cinco viaturas no atendimento a ocorrência.

A batida ocorreu entre um GM/Celta, de cor vermelha, conduzido por homem de 38 anos, e um caminhão, de cor azul, cuja idade do condutor não foi informada. Devido à gravidade do impacto, o passageiro do Celta entrou parada cardiorrespiratória (PCR). As equipes iniciaram o protocolo de reanimação cardiopulmonar e o atendimento às demais vítimas.

Foi possível reverter o quadro e a vítima teve os sinais vitais restabelecidos, sendo transportada ao Instituto Hospital de Base de Brasília (IHBB). O condutor do carro estava consciente, porém, apresentou corte no lábio e escoriações pelo corpo, sendo, também, transportado ao IHBB. O motorista do caminhão não se lesionou nem precisou de transporte à unidade de saúde.

O local do acidente ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF (PMDF).