Adolescentes são apreendidos portando arma durante evento em Ceilândia

Na madrugada deste sábado (14/9) dois adolescentes foram apreendidos por uma equipe do 10º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). Os menores portavam uma arma de fogo nas imediações do evento São João do Cerrado, em Ceilândia.

Segundo a corporação, os adolescentes informaram que a arma de fogo seria utilizada para roubar um veículo. Os menores foram encaminhados Delegacia da Criança e Adolescência (DCA 2).