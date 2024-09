Brasília completa 145 dias sem chuvas e Inmet emite alerta laranja

Brasília amanheceu, neste domingo (14/9), com o céu azulado e, mais uma vez, o tempo seco. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a mínima registrada foi de 16°C e a máxima deve alcançar 32°C ao longo da tarde. Com a umidade variando entre 70% e 18%, o alerta laranja para baixa umidade foi emitido.

Segundo o meteorologista do Inmet Olívio Bahia, o dia terá ventos fracos e moderados e registros de pouca nebulosidade. Para a semana que se inicia, é esperado que a secura dê trégua nesta segunda-feira (15/9) e na terça (16/9), com mais registros de nebulosidade. A partir do meio da semana, porém, o especialista enfatiza que a baixa umidade continuará a castigar.

Estiagem

Há 145 dias sem registros de chuvas, o DF ameaça alcançar o 2° lugar no ranking de pior seca já vivenciada. Atualmente, este lugar é ocupado pelo ano de 2004, quando a estiagem durou 147 dias. Segundo o meteorologista, não há previsão para chuvas, pelo menos até o fim deste mês. "As chances são mínimas, se houvesse seria de forma isolada, com chuva fraca, mas não há previsão", disse.