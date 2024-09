Adolescente é apreendido após roubar bicicleta e celular

Na tarde deste sábado (14/9), um adolescente foi apreendido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) após roubar uma bicicleta e um celular na praça da Estação Arniqueiras. Segundo os policiais, o menor cometeu o ato infracional por volta das 17h40. Aos policiais, ele confessou e foi encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II).

Segundo a PMDF, após cometer o crime, o menor tentou fugir embarcando no metrô com destino a Ceilândia. A equipe policial utilizando o sistema de rastreamento do celular roubado, perdeu temporariamente a localização do aparelho nas proximidades das estações Ceilândia Sul e Guariroba, mas iniciaram patrulhamento intensivo na região e conseguiram localizar o menor em posse dos itens roubados.