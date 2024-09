Tempo: DF completa 143 dias sem chuva; é a 3ª maior estiagem da história

Nesta sexta-feira (13/9), o Distrito Federal amanheceu com pouca nebulosidade e rajadas de vento moderadas. A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) é de, novamente, altas temperaturas e baixa umidade. Hoje, a região completa 143 dias consecutivos sem chuva, entrando no ranking da 3ª maior estiagem da história, atrás somente de 1963, quando a cidade ficou 163 dias sem precipitações, e 2004, com 147 dias.

Sob alerta laranja, que indica perigo potencial à saúde devido à seca, o DF deve bater a umidade mínima de 15%. "Em relação aos termômetros, estamos em um período conhecido como amplitude térmica, quando a diferença entre a temperatura mínima e a máxima é igual ou maior aos 15°C. Isso se deve à baixa nebulosidade, que permite um aquecimento mais rápido e intenso", explicou o meteorologista do Inmet, Heráclio Alves.

Prova disso é que, nesta manhã, o quadradinho registrou mínima de 13°C, em Águas Emendadas, Planaltina, enquanto a máxima deve bater os 33ºC. Já a umidade deve permanecer entre 15% e 75%. No Plano Piloto, a temperatura mínima foi 15ºC e a máxima deve chegar a 31ºC. A umidade fica entre 20% e 70%.

Para o final de semana, sinto-lhe informar, não há previsão de chuva. Sábado (14) e domingo (15) devem ter predomínio de sol e, como é de praxe, seca! "A expectativa é que, a partir de quarta (18), a nebulosidade aumente. No entanto, ainda não há indicativo de precipitação para os próximos dias", afirmou Heráclio.

A recomendação, portanto, é prezar pela saúde, evitando sair de casa sem protetor solar e garrafinha de água. Vista roupas leves e evite atividades físicas durante as horas mais quentes do dia — das 10h às 16h. Além disso, é preciso ter atenção ao manuseio de fogo, para evitar incêndios e queimadas.