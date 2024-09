IPTU de imóveis com inscrições terminadas em 1 e 2 vence na terça (17/9)

Já em relação ao IPTU, as prefeituras poderão fazer por decreto a atualização da base de cálculo do imposto baseados na legislação local. - (crédito: Divulgação/Prefeitura de Votuporanga)

Os contribuintes do Distrito Federal precisam se organizar para o pagamento da quinta parcela do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), que começa a vencer nesta terça-feira (17/9), para os proprietários de imóveis que optaram pelo pagamento parcelado.



O IPTU é um imposto pago ao GDF, que contempla as propriedades construídas no meio urbano. As datas de vencimento das tarifas são definidas de acordo com o algarismo final (dígito verificador) da inscrição do imóvel no Cadastro Imobiliário do Distrito Federal (CIDF). Na terça-feira (17/9), o vencimento é para as inscrições com os finais 1 e 2. De quarta até sábado (21/9), vencem as parcelas com os finais 3 e 4; 5 e 6; 7 e 8; e 9 e X, sucessivamente. A parcela a ser quitada no sábado, poderá ser paga na segunda-feira (23/9), sem alteração no valor.



De acordo com a Secretaria de Economia, os contribuintes devem ficar atentos aos prazos de pagamento para evitar multas e juros. Em caso de atraso, incidem encargos adicionais sobre o valor, o que pode elevar o custo final do tributo. O valor arrecadado com o IPTU é destinado a investimentos em áreas prioritárias como saúde, educação, infraestrutura e manutenção de serviços públicos essenciais.



Os proprietários que não receberam o boleto para pagamento, podem acessar o portal de serviços da Receita, para emissão do documento de arrecadação (DAR IPTU/TLP). Além disso, há opção de baixá-lo por meio do aplicativo Economia DF, na opção de Imóveis. Para aqueles que ainda não quitaram as parcelas anteriores, é possível realizar o pagamento de forma cumulativa ou optar pelo parcelamento das dívidas em atraso, através do Programa de Incentivo à Regularização Fiscal (Refis), que oferece condições facilitadas para quem deseja colocar os tributos em dia.



Os contribuintes podem consultar mais informações e emitir as guias de pagamento diretamente no site da Secretaria de Fazenda ou no aplicativo Economia DF. Também podem agendar atendimento presencial nos postos do Na Hora ou nas agências de atendimento da Receita do DF.



Serviços de atendimento presencial



Para agendar o atendimento, o contribuinte poderá acessar o Agendar DF.



Horário de Funcionamento: segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 12h30 às 18h30.

Telefone 156 — opção 3, segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 7h às 19h;

Para ligação de outros estados 0800 644 0156



Endereço das agências



-Plano Piloto: 701 Norte, Bloco D Loja 1

-Ceilândia: CNN 1, Bloco B – Avenida Hélio Prates

-Gama: Quadra 1, Área Especial – Setor Central

-Planaltina: SHD, Bloco C

SIA: SAPS Trecho 1, Lote H (próximo à Caesb) – EPTG

-Taguatinga: CNA, Área Especial s/nº – Praça Santos Dumont.

*Com Informações da Agência Brasília

