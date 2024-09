Para combater incêndios, Ibaneis vai suspender férias de bombeiros do DF

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), decidiu, na tarde desta segunda-feira (16/9), que vai suspender as férias de todo o efetivo do Corpo de Bombeiros (CBMDF), para reforçar a prevenção aos incêndios que vêm acontecendo na capital do país.

De acordo com o chefe do Executivo local, a ideia é que os bombeiros passem a ir “aos locais que costumam ter incêndio e não apenas trabalhar quando o fogo já surgiu”. Além de suspender as férias dos militares, Ibaneis também confirmou à reportagem que os bombeiros que estão cedidos, inclusive para a Força Nacional, voltarão para o DF.

Capital em chamas

De acordo com a última atualização do Corpo de Bombeiros, a corporação está atendendo 32 chamados de incêndios florestais, espalhados por todo o DF. No mais grave, localizado no Parque Nacional, o CBMDF combate desde domingo (15/9) e, hoje (16/9), as chamas se aproximaram da administração local.

De acordo com o presidente do Instituto Brasília Ambiental (Ibram), Roney Nemer, o combate às queimadas será intensificado para evitar que haja novos focos de incêndio. “Nossa prioridade é debelar o mais rápido possível os quatro focos de incêndio que ainda existem no Parque Nacional”, disse Nemer.

Em uma reunião de emergência convocada pelo Governo do Distrito Federal (GDF) na manhã de hoje, ficou decidido que a Polícia Militar (PMDF) e o Corpo de Bombeiros vão levantar os focos de incêndio no DF usando helicópteros para sobrevoar a capital. Além disso, o Corpo de Bombeiros colocou 1,5 mil homens para atuarem no combate aos focos.