Fogo avança no Parque Nacional e se aproxima da Sede da Administração

O Correio esteve no local e constatou a cena devastadora no parque - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Chamas tomam conta do Parque Nacional de Brasília e se aproximam da Sede da Administração do local, na manhã desta segunda-feira (16/9). Mais de 90 combatentes do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), do Instituto Chico Mendes (ICMBio) e do Instituto Brasília Ambiental (Ibram) atuam na tentativa de conter as chamas. Aeronaves também sobrevoam a região, que está com o céu tomado por fumaça.

Em cerca de uma hora, as chamas, até então controladas, aumentaram de forma considerável. Segundo as equipes do Corpo de Bombeiros, uma das razões é a mudança de direção dos ventos.

Não há previsão de controle do fogo. Equipes de combatentes se revezam a cada oito horas para dar andamento aos trabalhos que, hoje, foram iniciados às 6h. Em outros locais do DF, há pelo menos 15 focos de incêndios florestais.

