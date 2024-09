Governo do DF intensifica ações de combate aos incêndios nesta segunda

Segundo Roney Nemer, a percepção do governo é que os incêndios do Parque Nacional foram criminosos - (crédito: Mila Ferreira/CB)

Uma reunião de emergência aconteceu na manhã desta segunda-feira (16/9) no Palácio do Buriti para tratar dos incêndios em Brasília. De acordo com o presidente do Instituto Brasília Ambiental (Ibram), Roney Nemer, o combate às queimadas será intensificado para evitar que haja novos focos de incêndio.

“Nossa prioridade é debelar o mais rápido possível os quatro focos de incêndio que ainda existem no Parque Nacional”, disse Nemer. No período da manhã, trabalharam no combate ao incêndio no Parque Nacional 93 pessoas, entre bombeiros e brigadistas de combate a incêndios florestais do Ibram e Instituto Chico Mendes (ICMBio) um total de 93 pessoas.

Na parte da tarde, a equipe receberá um reforço de militares do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e passará a contar, ao todo, com 1,5 mil combatentes. Segundo Roney Nemer, a percepção do governo é que os incêndios do Parque Nacional foram criminosos. “Os incêndios acontecem em um lugar, quando o foco é combatido, aparecem em outro”, afirmou.

Está sendo viabilizado, junto à Secretaria de Economiq, a compra de mais duas estações automáticas de controle da qualidade do ar. “Uma será instalada no centro de Brasília e a outra na região Sul do DF, pois na região Norte já existem duas na Fercal”, anunciou Roney Nemer.

Além da vice-governadora Celina Leão, do presidente do Instituto Brasília Ambiental (Ibram), Roney Nemer, estiveram presentes na reunião ainda representantes da Secretaria de Segurança Pública (SSP), da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap), da Secretaria de Governo, da Secretaria de Educação.