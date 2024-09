Aplicativo do Metrô-DF passa a ter função para achar objetos perdidos

Usuários do metrô na capital federal têm à disposição, a partir desta segunda-feira (16/9), uma ferramenta para ajudá-los a tentar encontrar algo que possam ter perdido ou esquecido nos trens ou estações da companhia. O aplicativo Metrô-DF passa a ter uma funcionalidade que busca facilitar a eventual localização de algum pertence. A iniciativa facilitará a recuperação de carteiras, documentos e outros objetos que frequentemente são deixados pelos passageiros.



Atualmente, a Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) tem, em sua sessão de achados e perdidos 4 mil objetos. Essa quantidade é metade do que é encontrado, anualmente, de acordo com o órgão. O armazenamento, porém, é de 180 dias. Após esse prazo, tudo que não foi procurado pelos donos vai para doação ou reciclagem.

A nova funcionalidade — desenvolvida pela assessoria de Tecnologia da Informação do Metrô — permite que os usuários registrem e acompanhem a procura por seus pertences de forma online. Para comunicar extravios, é necessário informar a data aproximada do ocorrido, o possível local da perda (estação ou vagão) e uma descrição do item.

Com esses dados mais a descrição do objeto, que não necessita ser totalmente detalhada, os funcionários do Metrô iniciam a busca. O que for localizado pode ser retirados na estação central, mediante a apresentação de documento de identificação com foto.

*Com Informações do Metrô-DF





%MCEPASTEBIN%