"Há risco de o fogo se espalhar", alerta direção do Parque Nacional

Cerca de 700 hectares do Parque foram tomados pelas chamas, iniciadas na Granja do Tort - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Fogo que se alastrou no Parque Nacional de Brasília, no domingo (15/9), ainda está sendo combatido por 70 profissionais do Instituto Chico Mendes (ICMBio), do Corpo de Bombeiros Militares do Distrito Federal (CBMDF) e do Instituto Brasília Ambiental (Ibram).

Segundo o chefe substituto do ICMBio, Grahal Benatti, cerca de 700 hectares do Parque foram tomados pelas chamas, iniciadas na Granja do Torto. "Acreditamos que haja animais mortos, no entanto, esse registro ainda não foi feito. O foco, agora, é combater o fogo", afirma.

Benatti também alerta que há risco do fogo se espalhar, prejudicando também comunidades que vivem próximas ao Parque. "Além da devastação da vegetação, as queimadas prejudicam a qualidade da água dessas populações", completa.

A Polícia Federal instaurou um inquérito para investigar o incêndio. Em razão do incêndio, o parque permanecerá fechado para visitas.

Às 11h, as equipes de combate ao fogo passarão as principais informações sobre o incêndio que atinge o Parque Nacional de Brasília, na sede administrativa do local.

Criado em 29 de novembro de 1961, o Parque Nacional de Brasília tem uma área de 42.389,01 hectares e abrange as regiões administrativas de Brasília, Sobradinho e Brazlândia e o município goiano de Padre Bernardo.

A unidade de conservação surgiu da necessidade de proteger os rios que fornecem água potável à à capital federal e de manter a vegetação em estado natural.