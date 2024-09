144 focos de incêndio florestal foram notificados desde segunda (16/9)

Em coletiva de imprensa, na manhã desta terça-feira (17/9), a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), informou que, além das queimadas no Parque Nacional de Brasília, foram notificados mais 144 focos de incêndio florestal de ontem para hoje, conforme dados repassados pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF).

A coletiva ocorreu na sede da administração do Parque Nacional e contou com a presença do coronel Pedro Aníbal, comandante operacional do CBMDF; do presidente do Instituto Chico Mendes (ICMBio), Mauro Pires; e com a chefe do parque, Larissa Diehl.

Questionada sobre as ações preventivas do GDF em relação ao combate ao fogo, Celina lembrou da determinação do governador Ibaneis Rocha (MDB) de suspender as concessões de férias, abonos anuais, dispensas e autorizações para participação em cursos e seminários dos militares do Corpo de Bombeiros.

"A maior ajuda que podemos ter é o auxílio das pessoas com informações daqueles que estão ateando fogo. Porque, por maior que seja a prevenção, a ação humana é capaz de deter qualquer protocolo", reforçou a vice-governadora.

Ainda segundo Celina, o objetivo do governo é ter uma ação rápida da segurança pública para identificar a motivação por trás dos incêndios, trabalho que ocorre em colaboração entre a Polícia Federal e a Polícia Civil do DF (PCDF).

"Entre as linhas de investigação, apontamos o descuido, com pessoas que colocam fogo no lixo em seu quintal; a população em situação de rua, que faz fogo à noite para se aquecer e; por fim, há o incêndio criminoso. Todos são resultado de ação humana", detalhou.