Governador assina contrato para construção de 556 unidades habitacionais no Sol Nascente

Na manhã desta terça-feira (17/9), foi assinado no Salão Branco do Palácio do Buriti, pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), o contrato para a construção do Residencial Sol Nascente. O documento possibilitará a entrega de 556 unidades habitacionais na região, com um investimento superior a R$ 94 milhões. O empreendimento será localizado na Quadra 105 do Trecho 2.

Abrindo a cerimônia, o presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab), Marcelo Fagundes, agradeceu às entidades habitacionais que lutam pelos mais necessitados. “Mais uma vez assinamos um grande projeto para o Sol Nascente, que está se transformando a passos largos de uma grande favela para uma cidade em crescimento”, afirmou. Mais de 2 mil pessoas serão beneficiadas com o empreendimento.



O governador destacou a importância do projeto e o impacto positivo que tem visto em suas visitas à cidade. “Esse projeto é especial porque oferece moradias de qualidade a um custo baixo, quase totalmente subsidiado, o que nos alegra ao atender famílias carentes”, ressaltou Ibaneis. “Recentemente entregamos apartamentos na mesma região e é gratificante ver a alegria das pessoas com a qualidade dos imóveis”, completou.



O presidente da Câmara Legislativa do DF, Wellington Luiz, sublinhou a importância do projeto, afirmando que ele traz um impacto significativo para as famílias beneficiadas. “Esses projetos foram retirados da prateleira e executados para beneficiar quem realmente precisa”, disse.



Entre as autoridades presentes estavam o deputado federal Fred Linhares (Republicanos), o secretário de Governo, José Humberto Pires; o secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Vaz; e o deputado distrital João Cardoso (Avante).