Receita apreende R$ 638 mil em bebidas alcoólicas e madeiras

Auditores da Receita do DF apreenderam R$ 638 mil em mercadorias - (crédito: Receita DF/Divulgação)

Um grupo de auditores da Receita da Secretaria de Economia do Distrito Federal (SEEC-DF) apreendeu aproximadamente R$ 638 mil em bebidas alcoólicas. A operação aconteceu na manhã da última segunda-feira (16/9), e na madrugada desta terça-feira (17), durante uma fiscalização na DF 290 e no Gama. Entre os produtos irregulares estão 104 mil unidades de latas de cerveja e 5.221 unidades tábuas pinus.

Segundo o coordenador de Fiscalização Tributária da SEEC, Silvino Nogueira Filho, após a verificação das documentações fiscais apresentadas, há existência de declarações divergentes em relação à carga contida no veículo. De acordo com o especialista, esse procedimento adotado pelos sonegadores tem sido objeto de combate pelas equipes de fiscalização da Secretaria de Economia.

As apreensões resultaram em cerca de R$ 388 mil em créditos tributários, como impostos e multas. Os produtos entrariam em circulação com notas fiscais com erros de registro e falsas informações, que seriam usadas por vendedores e compradores para sonegação de impostos. A operação foi realizada pela Gerência de Fiscalização de Mercadorias em Trânsito (GEFMT).