Mega-Sena: apostadores se animam com sorteio da bolada de R$ 82 milhões

A Caixa Econômica Federal realiza o sorteio dos R$ 82 milhões da Mega-Sena acumulada nesta terça-feira (17/9), a partir das 20h. No sorteio do último sábado (14/9), nenhum apostador conseguiu acertar as seis dezenas. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do sorteio, ou seja, até as 19h, em qualquer casa lotérica ou on-line, pelo site ou aplicativo da Caixa.

Os brasilienses sonham com a bolada e fazem planos para usar o prêmio. O morador do Itapoã Cleudo Alves, 33 anos, disse que está com altas expectativas e, caso seja ganhador, pretende investir o dinheiro. "Estou muito confiante, é um prêmio que está acumulado há algumas semanas e dessa vez estou sentindo algo diferente. Se eu ganhar pretendo limpar meu nome, comprar uma casa nova e investir no ramo imobiliário", explica.



Para participar, é necessário que o jogador marque de seis a 15 dezenas no bilhete. A cartela simples, de seis dezenas, custa R$ 5,00. Para os jogos feitos on-line, é preciso gastar, pelo menos, R$ 30 em apostas.



O aposentado Rubens Alves, 66, prefere ir pessoalmente à lotérica. "Faço assim desde sempre. Já fiz a cartela de 15 dezenas, mas prefiro a de seis números mesmo. Com ela, acertei quatro quinas da Mega-Sena. Quero ter a sorte de ganhar de novo para melhorar a minha qualidade de vida", enfatiza.

Rubens Alves, 66 anos, aposentado, já acertou quatro quinas jogando presencialmente (foto: Caio Ramos/CB/D.A Press)

Estratégias

A Mega-Sena disponibiliza ainda a Surpresinha, na qual o sistema escolhe os números aleatoriamente. Há também a Teimosinha", por meio da qual é possível concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos.



Adeilton César, 48, rodoviário, prefere insistir sempre nas dezenas que escolheu há muito tempo. "Uso os mesmos números há 15 anos e só vou repetindo no decorrer do tempo. Em outras cartelas de aposta, já cheguei a acertar quatro números e levei uma parte do prêmio, então, a expectativa é de ganhar", afirma.

Adeilton César, 48 anos, rodoviário, joga os mesmos números há 15 anos (foto: Caio Ramos/CB/D.A Press)

*Estagiários sob supervisão de Malcia Afonso