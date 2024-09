Incêndios destruíram mais de 1,4 mil hectares no Parque Nacional

o Parque Nacional de Brasília perdeu 1.473 hectares em decorrência dos incêndios iniciados no último domingo (15/9). - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

O chefe da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema) do Distrito Federal, Gutemberg Gomes, afirmou, em coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira (18/9), que o Parque Nacional de Brasília perdeu 1.473 hectares em decorrência dos incêndios iniciados no último domingo (15/9).

Anteriormente, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) havia divulgado que a previsão era de que o prejuízo ultrapassasse 2,4 mil hectares. Apesar disso, a informação oficial confirmou-se na manhã desta quarta-feira (18/9).

Os maiores incêndios já registrados no Parque Nacional de Brasília ocorreu em 2010 e 2007, quando o prejuízo foi de 15,6 mil e 14,1 mil hectares, respectivamente.

Segundo o ICMBio, apesar da grande mobilização, o incêndio deste ano está bem abaixo da média dos que costumam ser registrados anualmente no parque.