Ibaneis critica Lula: "Revela desconhecimento sobre os bombeiros"

Em nota publicada nas redes sociais nesta quarta-feira (18/9), o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo Ibanes, "o presidente revela não só desconhecimento, como também insensibilidade diante do efetivo trabalho do Corpo de Bombeiros de Brasília, da Defesa Civil e de outros agentes envolvidos, que se dedicam diuturnamente a combater os focos de incêndios e são compro", escreveu o governador.

Ibaneis afirma que "o presidente, como morador transitório de Brasília, deve estar preocupado em explicar a incapacidade e precariedade dos órgãos federais em regiões onde devia ser mais presente. Desleixo inclusive com o Parque Nacional, que apesar de ser uma área federal, segue ignorado pelas autoridades federais, deixando o DF sozinho na empreitada de sua preservação".

Nesta terça, Lula reuniu, no Palácio do Planalto, representantes dos Três Poderes para debater medidas de enfrentamento às queimadas que vêm devastando uma boa parte do território brasileiro. Uma das principais propostas do encontro era a possibilidade de deixar mais rigorosa a lei sobre crimes ambientais, tese que já foi defendida pela ministra Marina Silva, do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, e endossada pelo Judiciário. O Legislativo, no entanto, reluta em aceitar a proposta.

Nos bastidores, o presidente fez críticas sobre uma suposta lentidão dos bombeiros do Distrito Federal nos combates às chamas no Parque Nacional.







