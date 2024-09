Parque Nacional terá tenda de apoio para resgate de animais feridos

O Parque Nacional de Brasília passará a contar, nesta quarta-feira (18/9), com uma operação de resgate de animais afetados pelos incêndios florestais iniciados no domingo (15/9). O Governo do Distrito Federal (GDF) instalará uma tenda de apoio dedicada ao resgate dos bichos domésticos e silvestres que estiverem feridos.

A ação é coordenada pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) em parceria com o Instituto Brasília Ambiental (IBRAM), com o objetivo de proporcionar atendimento emergencial aos animais vítimas das queimadas, bem como promover a sua reabilitação e reintegração ao habitat natural.

A pasta informou que a iniciativa faz parte dos esforços contínuos do GDF para preservar a fauna local e minimizar os impactos das queimadas no ecossistema do DF.