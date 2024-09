Detonação de explosivo mata uma pessoa na Cidade Ocidental

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) divulgou, nesta quinta-feira (18/9), a morte de uma pessoa, por explosão de bomba, na Cidade Ocidental, município goiano da região do Entorno do DF. A corporação acrescentou que o acidente ocorreu, na terça-feira (16/9), quando a vítima, supostamente, montava o artefato explosivo.

Segundo a PMDF — que não informou detalhes como nome e gênero de quem a detonação atingiu —, uma equipe de militares fez uma varredura no imóvel onde o problema ocorreu, e que ficou destruído. No local, encontraram uma segunda bomba que foi desativada pelos agentes.