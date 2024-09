Alívio! Qualidade do ar é boa no DF, depois de quatro dias

Depois de quatro dias, a qualidade do ar em Brasília passou de insalubre e moderada para boa nesta quinta-feira (19/9). Segundo a plataforma internacional IQAir, a concentração de partículas do tipo PM 2,5 atualmente atende as diretrizes da Organização Mundial da Saúde.

A Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) pontua que as partículas do tipo PM2,5 são um tipo de poluente atmosférico com diâmetro inferior a 2,5 micrômetros. Elas podem ser inaladas e penetrar na região torácica do sistema respiratório — podendo causar problemas de saúde. Para a OMS, o número de partículas que representa "nível seguro” de PM 2,5 é cinco microgramas por metro cúbico.



Na terça-feira (17/9), o DF registrou concentração de poluentes 11,1 vezes maior do que o valor anual recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Já o índice de qualidade do ar na capital era insalubre para grupos sensíveis, como crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas. O céu da capital estava encoberto de fumaça por causa do incêndio que atingiu o Parque Nacional desde domingo (15/9).

Na quarta-feira (18/9), o índice foi considerado moderado, mas a concentração de PM 2,5 ainda continuava acima do recomendado.