Policiais militares prendem dois suspeitos por furto de cabos na Asa Sul

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu dois homens suspeitos de furtar cabos de transmissão na Quadra 707 da Asa Sul. De acordo com informações divulgadas pela corporação, a ação ocorreu na madrugada desta quarta-feira (18/9), por volta das 3h, quando as equipes do Grupo Tático Operacional (GTOP-21), que monitorava, avistaram e capturaram os indivíduos.

Os acusados retiraram uma grande quantidade de cabos de transmissão da rede local. Ao perceberem a aproximação da viatura, tentaram se esconder em uma área de mata próxima, mas foram localizados e presos pela equipe. Ambos foram conduzidos à 1ª DP (Asa Sul).



Os detidos possuem um extenso histórico criminal, com registros de furto, receptação e roubo.