Igreja evangélica pega fogo em Brazlândia durante a madrugada

Na madrugada desta quinta-feira (19/9), o edifício de uma igreja evangélica pegou fogo em Brazlândia. As chamas iniciaram-se, por volta das 5h25, no refeitório do local. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e conseguiu debelar o incêndio antes que as chamas se espalhassem aos outros cômodos do local. Não houve vítimas.

O incêndio aconteceu na quadra 10 do Setor Tradicional de Brazlândia, no prédio da Igreja Assembléia de Deus.

No local, mais especificamente na quadra 10 do Setor Tradicional de Brazlândia, os militares, que utilizaram três veículos, encontraram a Igreja Assembleia de Deus tomada por fumaça. A entrada das equipes de socorro teve de ser forçada, pois o estabelecimento estava trancado. O combate às chamas foi direto, por meio de linhas de mangueiras.

Segundo o CBMDF, a extinção do incêndio foi feita de forma rápida, o que impediu a propagação para os demais cômodos do prédio. Um fogão, alguns armários e uma coifa ficaram danificados. O local ficou aos cuidados do proprietário da igreja.

Leia também: Faccionado do CV envolvido em tribunal do crime é preso em espetinho do DF

A perícia do CBMDF foi acionada. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.