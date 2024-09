Valor de produção de origem animal no DF é estimado em R$ 405,8 milhões

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou nesta quinta-feira (19/9) a Pesquisa da Pecuária Municipal (PPM) 2023. O levantamento aponta que o valor de produção de origem animal é estimado em R$ 405,8 milhões no Distrito Federal um aumento de 36,1% em relação a 2022. No ranking entre os municípios produtores, o DF ocupa a 11ª colocação.

A produção de ovos de galinha representa 77,5% deste montante, alcançando a marca de R$ 314,5 milhões. De acordo com a pesquisa, o Distrito Federal produziu um total de 23,1 milhões de dúzias de ovos de galinha em 2023. Já a produção de ovos de codorna registrou queda de 9,2% em 2023. Passando de 314 mil dúzias em 2022 para 285 mil dúzias no ano passado.

Brasília se destaca na produção de equinos, conforme o levantamento. No ano passado eram 18,6 mil cabeças, um aumento de 1,8% em relação a 2022. A capital federal ocupa a 12ª colocação no ranking de de municípios produtores no quantitativo de cabeças.

De acordo com a pesquisa, houve queda nas produções de cabeças de codornas e no efetivo de bovino. Em 2023 foram 64,5 mil codornas contabilizadas, uma variação negativa de 11,9% em relação a 2022. Já o número de cabeças bovinas registradas foi de 83,1 mil. Em 2022, a estimativa foi de 85,5 mil cabeças em Brasília.

Dados nacionais

No âmbito nacional, foi registrado um aumento de 5,4% no valor da produção dos principais produtos da pecuária, que atingiu R$ 122,4 bilhões. No entanto, ele representa o menor aumento percentual dos últimos cinco anos.

De acordo com a pesquisa, os produtos de origem animal atingiram R$ 112,3 bilhões, um aumento de 4,5% em comparação a 2022, e os itens da aquicultura foram responsáveis por R$ 10,2 bilhões, aumento de 16,6%. A produção de ovos foi o principal item a elevar o valor de produção no ano passado, com o total de R$ 30,4 bilhões, uma variação positiva de 17,3%. Em 2023 foram produzidas 4,99 bilhões de dúzias um crescimento de 2,9% para o ano de 2023.

O efetivo bovino registrou um acréscimo de 1,6% em relação à 2022 ao atingir 238,6 milhões de cabeças em 2023. O aumento percentual foi a menor registrada nos últimos 3 anos. Em contrapartida, o total do rebanho é o maior da série histórica iniciada em 1974. Entre os municípios, São Félix do Xingu (Pará), apesar da queda de 2,8% comparado a 2022, liderou novamente o ranking municipal de efetivo de bovinos, com 2,5 milhões de cabeças.

Embora o número de vacas ordenhadas tenha diminuído, totalizando 15,7 milhões de cabeças uma retração de 0,1%, a produção leiteira no ano passado atingiu 35,4 bilhões de litros.

O número de galináceos no Brasil foi estimado em 1,6 bilhão de cabeças, representando um aumento de 0,6% em comparação ao ano anterior. Dentre esse total, 263,5 milhões, ou seja, 16,7%, são galinhas, com uma elevação de 2,4% em relação a 2022. Desde 1999, a produção estimada de ovos de galinha tem se expandido continuamente ano após ano. Em 2023, registrou-se um recorde de 5 bilhões de dúzias de ovos produzidos.

No que diz respeito à produção nacional de mel, houve um crescimento de 2,7% em 2023, totalizando 64,2 milhões de quilos, o maior valor já registrado na história da pesquisa, que desde 2016 tem mostrado aumentos sucessivos e, a partir de 2018, alcançado marcas recordes anualmente.

A Região Nordeste, que em 2022 superou a Região Sul em termos de produção, registrou um incremento de 4,1% em seus números, respondendo por 39,9% da produção total do país em 2023. O Piauí se destacou, contribuindo com 13,8% da produção nacional, seguido pelo Ceará com 8,9%, Bahia com 7,4% e Maranhão com 5,0%.