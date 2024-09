Colisão entre três carros na EPNB deixa uma mulher ferida

A colisão entre os três veículos impactou o trânsito no local - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Por volta das 20h desta quarta-feira (18/9), uma colisão envolvendo três carros deixou uma passageira ferida na Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB), sentido Riacho Fundo, nas imediações da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Núcleo Bandeirante.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), um Renault Kwid, de cor marrom, um Fiat Chronus, de cor branca, e um Peugeot 208, de cor preta, envolveram-se em um acidente de trânsito. Nenhum dos condutores se feriu na colisão, mas a passageira do Renault, identificada pelas siglas R.R.S, de 25 anos, precisou ser atendida pelos socorristas e foi transportada para o Hospital de Base, queixando-se de dores nas regiões cervical e abdominal, consciente e orientada.

Para os atendimentos, uma faixa de rolamento teve de ser interditada, o que impactou o trânsito no local. Os bombeiros informaram que não se sabe a dinâmica do acidente. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF (PMDF).



Nenhum motorista ficou ferido, mas uma passageira que estava em um dos carros precisou ser transportada ao hospital (foto: Divulgação/CBMDF)