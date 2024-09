Piscinas da Água Mineral estão fechadas, sem previsão de reabertura

Além de destruir a vegetação e prejudicar a qualidade do ar, os incêndios no Parque Nacional de Brasília afetam também o lazer da população que busca se refrescar em meio à seca severa. Desde segunda-feira (16/9), o local está fechado para visitas, incluindo a área de piscinas.

Ao longo da semana, frequentadores encontram os portões do Parque fechados. Nesta quinta-feira (19/9), o aposentado Francisco de Assis Almeida, 65 anos, se frustrou ao constatar que não poderia tomar um banho na piscina nova, sua preferida e que só abre um dia na semana. "Vou voltar para casa chateado, mas eu entendo a medida. Essas pessoas que provocam queimadas devem ser presas", desabafou.

Há três dias, quando os incêndios se intensificaram, o Parque emitiu um aviso pelo Instagram de que a visitação estaria suspensa. De acordo com uma funcionária da bilheteria do espaço, não há previsão para reabertura do público. "Ainda não sabemos sobre o fim de semana", disse. Ela recomenda que os usuários se informem por meio das redes sociais (@parnabrasilia).