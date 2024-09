Grupo que roubava motoristas de app é alvo de operação; 5 foram presos

Uma operação da Polícia Civil (PCDF) desencadeada na manhã desta quinta-feira (19/9) resultou na prisão de cinco pessoas envolvidas em dois roubos contra motoristas de transporte por aplicativo. Os criminosos, todos moradores de Vicente Pires, rendiam, ameaçavam com faca e subtraíam os bens dos trabalhadores.

A ação conjunta ocorreu entre a 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) e a 5ª DP (área central). O primeiro roubo ocorreu na noite de 2 de julho, próximo ao Garrafão, bairro Incra 8, em Brazlândia. Na ocasião, o suspeito acionou o serviço e seguia como passageiro. Momentos depois, ele rendeu o motorista com uma faca e ordenou que ele entrasse com o veículo em um matagal. A vítima diminuiu a velocidade e pulou do carro em movimento. O autor tomou a direção do carro e fugiu.

O segundo assalto ocorreu dois dias depois, em 4 de julho, às 3h50, na rodovia BR-080, nas proximidades da entrada da cidade de Brazlândia. Segundo a investigação, um homem e uma mulher seguiam como passageiros e anunciaram o assalto em posse de uma faca. O motorista conseguiu tomar a faca e entrou em luta corporal com os autores, acabando por ferir ambos. Os criminosos conseguiram desembarcar do carro e fugir, levando apenas o celular da mulher.

Na primeira fase da operação, em 15 de julho, foram cumpridos três mandados de busca. Nesta quinta (19/9), os policiais cumpriram as ordens judiciais em Vicente Pires e na região conhecida como Taboquinha (GO), em Padre Bernardo.

Associação

A continuidade das apurações apontou a atuação de verdadeira associação criminosa, composta de pelo menos seis pessoas, sendo quatro homens e uma mulher.

Na configuração do grupo criminoso havia três indivíduos que, além de serem os mandantes dos dois roubos, também apoiavam o executor com o veículo de um dos investigados e faziam a verificação e a extração de possíveis rastreadores veiculares dos carros roubados.

O receptador dos carros roubados pelo grupo vivia em uma chácara em Taboquinha (GO). Foi exatamente nesta chácara que o veículo roubado no primeiro assalto foi localizado.

As investigações também apontaram que os criminosos estão envolvidos em crimes de tráfico de drogas e são alvos de investigações da 5ª DP de Brasília.

Os investigados irão responder pelos crimes de associação criminosa, roubo majorado pelo concurso de pessoas, uso de arma branca e transporte interestadual de veículo produto de roubo e receptação qualificada.