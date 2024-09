Capital do país registra entrada de 6,2 mil turistas estrangeiros em julho

O Distrito Federal ficou acima da média nacional, em julho, no crescimento do turismo internacional. A capital registrou uma entrada de 6.241 estrangeiros, contra 5.047 no mesmo período de 2023. Pesquisas internacionais que colocam a cidade em rankings como um dos melhores destinos para conhecer, como a do The New York Times, certificam que Brasília se tornou uma referência nacional quando o assunto é turismo.

Os dados são da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur). A empresa revelou também que a entrada de 6.241 estrangeiros em julho deste ano no Distrito Federal representa um aumento de 23,67% em relação ao ano passado, número acima da média nacional, que apresentou crescimento de 16,35% entre as outras unidades da federação.

Os motivos para o aumento são diversos. “O nosso trabalho é para impulsionar o turismo internacional na cidade. Nosso aeroporto, eleito pela 14ª vez o melhor na categoria com mais de 10 milhões de passageiros anuais, fortalece nossa posição, oferecendo voos diretos para diversas cidades fora do país. O DF também passou a receber mais festivais, shows, congressos e feiras internacionais”, esclarece o secretário de Turismo do DF, Cristiano Araújo.

Segundo o assessor tributário da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Distrito Federal (Fecomércio-DF), Eduardo Almeida, o turismo ecológico e a gastronomia também influenciam na alta demanda de turistas na cidade: “O DF desperta essa curiosidade em sua arquitetura. Aqui também é a porta de entrada para o Centro-Oeste, no caso de pessoas que querem conhecer a Chapada dos Veadeiros, por exemplo. Além disso, somos o terceiro polo gastronômico do país, ficando atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. Tudo isso faz com que as pessoas queiram vir conhecer a nossa cidade”, defende o assessor.

Hoje, o Aeroporto Internacional de Brasília Presidente Juscelino Kubitschek opera voos sem escalas para Lisboa (Portugal), Cidade do Panamá (Panamá), Miami e Orlando (Estados Unidos), Buenos Aires (Argentina), Lima (Peru) e Santiago (Chile).

Toda essa movimentação tem gerado um impacto nas rotas internacionais do aero. O terminal brasiliense fechou o ano de 2023 como o aeroporto fora do eixo Rio-São Paulo que mais movimenta passageiros para o exterior. É o terceiro do país com o maior fluxo de passageiros de voos internacionais, atrás apenas de Guarulhos (SP) e Galeão (RJ).

“O voo Brasília-Bogotá está previsto para ser anunciado nos próximos dias e, além deste, teremos Cancún até o final do ano; Roma, que estamos bem avançados nas negociações com apoio do governo federal; e um voo para o continente africano que estamos buscando em várias companhias”, explica o secretário de Relações Internacionais (Serinter), Paco Britto.

Ranking de principais emissores de turistas ao DF em julho de 2024

1 – Estados Unidos (2.548)

2 – França (489)

3 – Portugal (420)

4 – Peru (359)

5 – Chile (352)

6 – Argentina (306)

*Com informações da Agência Brasília