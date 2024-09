Saiba qual é a situação dos incêndios no Parque Nacional de Brasília

Os incêndios no Parque Nacional de Brasília, que começaram no último domingo (15/9), continuam sendo combatidos pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF), em colaboração com equipes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e do Instituto Brasília Ambiental (Ibram).

De acordo com informações divulgadas pelo CBMDF, as áreas afetadas pelo fogo permaneceram sob monitoramento durante toda a noite, com ações de rescaldo e resfriamento de pontos ainda aquecidos. Os trabalhos se concentram principalmente às margens do córrego Bananal, onde há focos de fogo subterrâneo (em mata de galeria), gerando uma grande quantidade de fumaça.



Ainda segundo a corporação, durante o dia, 200 bombeiros estiveram mobilizados para ações de controle e combate aos incêndios subterrâneos. O incêndio permanece controlado, e o posto de comando continua ativo para eventuais intercorrências.