MP vistoria Mané Garrincha para garantir segurança em Vasco x Palmeiras

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) realizou, nesta sexta-feira (20/9), uma vistoria no Estádio Mané Garrincha para verificar as condições do local para a partida entre Vasco e Palmeiras, marcada para domingo (22/9).

Integrantes da Comissão Permanente de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios do MP expressaram preocupação em relação à quantidade de copos de água disponíveis. A vistoria constatou que, até o momento, há 12 mil copos no estádio, além de uma quantidade adicional nos bares. A expectativa é de que mais de 60 mil pessoas compareçam ao Mané Garrincha para o jogo.

O gramado do estádio passou recentemente por modificações e, para estar adequado à partida, tem sido iluminado durante a noite com lâmpadas que estimulam a fotossíntese. O processo visa garantir que o campo esteja em boas condições para os jogos seguintes. "Foram 28 dias de muita atenção e cuidado para que tudo esteja pronto para o jogo. Estamos tranquilos e confiantes de que será uma excelente partida", afirmou o procurador distrital dos direitos do cidadão, Eduardo Sabo.

Iniciativa

A Comissão Permanente de Prevenção e Combate à Violência nos Estádios, vinculada ao MPDFT, atua em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública e órgãos como a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, o Detran, a Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal. Além de realizar vistorias nos estádios, a comissão fiscaliza eventos esportivos para garantir o cumprimento da Lei Geral do Esporte.