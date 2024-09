Acidente com caminhão desgovernado, em São Sebastião, deixou 14 vítimas

Após pouco mais de quatros horas do grave acidente que deixou uma pessoa morta neste sábado (21/9), em São Sebastião, um dos veículos envolvidos começou a ser retirado do local. Trata-se de um caminhão, que pertence a uma empresa terceirizada — que presta serviço a Novacap.



Leia também: Acidente com caminhão desgovernado deixa ao menos um morto em São Sebastião

Apesar de o veículo ter colidido com outros outros quatro carros, ele não teria sido o causador do acidente, segundo informações do tenente Paulo Atanázio do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), ao Correio. O militar disse ainda que o motorista do caminhão não teve ferimentos aparentes, ficando somente preso às ferragens.













“(O caminhão que bateu no comércio) não foi o causador do acidente, como um todo, mas sim o que está na entrada de São Sebastião. Por isso, a gente desconhece totalmente o que levou o caminhão que está na entrada a perder o controle”, destacou.

No total, 13 vítimas do acidente foram atendidas pelo CBMDF. Elas foram avaliadas e transportadas para diversas unidades hospitalares. Dessas vítimas, de acordo com a corporação, uma tinha suspeita de traumatismo craniano, uma estava desorientada e com cervicalgia (condição de dor e rigidez na região do pescoço), uma gestante estava com dores na barriga e as demais estavam conscientes e orientadas, somente com escoriações pelo corpo. Além das 13 pessoas feridas, uma mulher de 62 anos morreu.

Ao Correio, o tenente Paulo Atanázio disse ainda que, pelo fato da corporação estar em alerta máximo, em virtude das queimadas, o quartel está com um efetivo três vezes maior do que o normal, o que colaborou para que, em 20 minutos, a triagem de todas as vítimas fosse realizada.